ميقاتي: الرئيس السيسي أكد لي أن مصر ستقدم المساعدة للبنان في كل شيء

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أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد له أن القاهرة ستقدم الدعم لبيروت على مختلف الأصعدة، مشيدا بسرعة التحرك المصري لمساعدة لبنان.

وفي تصريح للقناة المصرية الأولى، قال ميقاتي إنه تشرف بلقاء السيسي أثناء زيارته لمصر، لافتا إلى أنه لمس مدى عمق معرفة السيسي بالملفات اللبنانية كافة.

وأضاف: "السيسي أكد لي أن مصر ستقدم المساعدة للبنان في كل شيء، سواء كان حليب أطفال وأدوية وغاز طبيعي، أو التزويد بمولدات كهربائية جديدة ".

وتابع: "اتفقنا أن يزور وزير الزراعة اللبناني القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات مع نظيره المصري"، مؤكدا أن مصر تهتم بلبنان بشكل كبير، وسرعة التحرك المصري لمساعدة لبنان كبيرة.

وأضاف: "قلت للسيسي إنني غنيت النشيد الوطني المصري مع النشيد الوطني اللبناني لأننا تربينا على أن مصر العروبة والأساس".