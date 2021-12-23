مسؤول ياباني: لن نشدد حاليا قيود احتواء كورونا بعد تسجيل إصابات بـ أوميكرون

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، اليوم الخميس، إن اليابان لن تعيد على الفور تشديد القيود على أنشطة المواطنين عقب تسجيل حالات عدوى محلية بمتحور أوميكرون، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات لمواجهة الفيروس.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن ماتسونو القول، في مؤتمر صحفي: "في الوقت الحالي، لا نفكر في إجراء أي تغييرات على القيود المخففة المفروضة على أنشطة المواطنين، لكننا نعتزم التعامل سريعا من خلال التواصل مع البلديات والخبراء والأخذ في الاعتبار الوضع الوبائي".

وكانت مقاطعة أوساكا قد أعلنت أمس الأربعاء، إصابة 3 أفراد من أسرة واحدة، ليس لهم تاريخ سفر للخارج، بمتحور أوميكرون.

كما أعلنت اليابان اليوم اكتشاف حالة إصابة مجتمعية أخرى بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، في مقاطعة كيوتو، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس.

وأعلن حاكم كيوتو، تاكاتوشي نيشيواكي اليوم الخميس، في بيان صحفي بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، إصابة سيدة في العشرينات من عمرها ليس لديها سجل سفر إلى الخارج، بالسلالة المتحورة.

وفي ظل تزايد الغموض بشأن متحور أوميكرون، قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إن حكومته على استعداد تام لمواجهة تفشي المتحور.

وقال كيشيدا: "نعمل على استغلال الوقت الذي كسبناه من خلال تشديد القيود على الحدود منذ أواخر نوفمبر الماضي، حيث نقوم بتسريع جهود تعزيز عملية الوقاية والاختبار والعلاج المبكر".

وأضاف كيشيدا أن يشرف على جهود تأمين أسرة كافية في المستشفيات لمرضى كورونا، بالإضافة لغرف فندقية للمصابين بالفيروس، بالإضافة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الطبية.