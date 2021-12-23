عبرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن أسفها للحادث الذي حصل مع الكتيبة الإيرلندية في قوة الأمم المتّحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل.

جاء ذلك في بيان للخارجية اللبنانية اليوم إثر الحادث الذي تعرضت له الكتيبة الايرلندية التابعة لقوة الأمم المتّحدة المؤقتة في لبنان، مؤكدة أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تواصل مع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب للبحث بهذه المسألة.

وأكدت الوزارة أنها بانتظار التحقيقات حول هذه الحادثة، مشددة على عدم قبولها أي شكل من أشكال التعدّي على قوات اليونيفيل، وتشدّد على سلامة وأمن عناصرها وآلياتهم.

وأعربت الوزارة عن أسفها للمشاهد التي تناقلتها وسائل التواصل الإجتماعي، مجددة حرصها على سلامة اليونيفيل وخصوصا الكتيبة الإيرلندية التي هي من القوات المستمرّة في الخدمة في جنوب لبنان منذ تأسيس اليونيفيل والتي لا تزال تلعب دورًا مهمًّا في حفظ أمن وإستقرار الجنوب اللبناني.

وثمن لبنان دور اليونيفيل عامّةً، والكتيبة الإيرلندية خاصّةً، مؤكدا على العلاقة الثنائية التي تربطه بإيرلندا ومثمنا الجهود التي بذلتها لتجديد تفويض اليونيفيل في مجلس الأمن الدولي.