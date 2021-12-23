كوريا الجنوبية تبدأ تجربة شاحنات ثقيلة تعمل بالهيدروجين

بدأت في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، تجربة تشغيل شاحنات خدمة شاقة وثقيلة تعمل بالهيدروجين، كجزء من جهود كورية جنوبية أوسع نطاقا للتحول نحو المركبات الصديقة للبيئة، بما يتفق مع مبادرة خفض الانبعاثات الكربونية.

تشارك في التجربة 5 شاحنات حمولة 11 طنا، منها الشاحنة "إكس ساينت" من إنتاج "هيونداي موتور"، وستتحرك على طرق منطقة سول والمنطقة الجنوبية لمدة 12 شهرا، بحسب بيان وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية.

وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أن شركتي النقل والخدمات اللوجيستية "سي.جيه لوجيستيكس كورب" و"هيونداي جلوفيز"، وشركة التجارة الإلكترونية العملاقة "كوبانج"، ستشارك في المشروع لنفل ألواح صلب وشحنات نقل دولي سريع. وستقدم الحكومة الدعم للشركات إلى جانب توفير محطات التموين بالهيدروجين.

وقالت وزارة النقل، إن الحكومة ستستفيد من هذه التجربة لجمع البيانات المطلوبة لمراجعة وإنشاء نظام للنقل يعتمد على وقود الهيدروجين.

وتعتبر كوريا الجنوبية في المرحلة الأولية لاستخدام شاحنات ثقيلة تعمل بوقود الهيدروجين في مجال النقل. وتعتبر المركبات الكهربائية جزءا ضئيلا من الشاحنات الخفيفة التي تعمل في البلاد حاليا.