انتشار مكثف للمرور في الإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ

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كثفت الإدارة العامة لمرور الإسكندرية من تواجد رجالها ومعداتها في الشوارع والمحاور المهمة صباح اليوم الخميس؛ للتعامل مع أية معوقات بسبب الطقس السيئ والتلقبات الجوية.

ونشرت مرور الإسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور الأوناش والمعدات في المحاور والطرق الرئيسية؛ للتعامل مع أية عوائق حال سقوط أمطار على المحافظة، وإرشاد قائدي المركبات.

كما انتشرت سيارت شفط المياه، وسيارات الإغاثة للتعامل الفوري والاستجابة لأي استغاثة.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية.

كما قرر منح الموظفة التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن 12 عاما إجازة استثنائية حفاظا على سلامة الطلاب.