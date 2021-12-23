الريال يعود للانتصارات بفوز مثير على بلباو بالدوري الإسباني

استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مثيرا مساء الأربعاء في مباراة مقدمة من المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد الريال، الذي تعادل بدون أهداف مع قادش في مباراته الأخيرة بالبطولة، إلى 46 نقطة في الصدارة من 19 لقاء، بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه أشبيلية، الذي خاض 18 مباراة.

في المقابل، تجمد رصيد بلباو عند 24 نقطة في المركز العاشر.

وجاءت أهداف المباراة الثلاثة في الدقائق العشر الأولى من عمر اللقاء، حيث تقدم الريال بهدفين حملا توقيع نجمه الفرنسي كريم بنزيمه في الدقيقتين الثانية والرابعة على الترتيب، بينما تكفل أوهيان سانسيت بتسجيل هدف بلباو الوحيد في الدقيقة العاشرة.

لم تمر المباراة بمرحلة جس النبض، حيث بدأت بهجوم من جانب الريال، بعدما سدد توني كروس قذيفة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية، لكن جولن أجيريزابالا، حارس مرمى بلباو، أمسك الكرة بثبات.

وسرعان ما استغل الريال سيطرته المبكرة على اللقاء، بعدما أحرز بنزيمه هدفا للفريق الملكي في الدقيقة الرابعة.

وأرسل فينيسيوس جونيور تمريرة عرضية من الناحية اليسرى لكروس، الذي مرر الكرة للاعب الفرنسي، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، واضعا الكرة على يسار أجيريزابالا الذي حاول إبعادها دون جدوى لتعانق الشباك.

واستغل الريال الارتباك الذي عانى منه دفاع بلباو عقب الهدف المبكر، ليعود بنزيمه لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة السابعة، بعدما تلقى تمريرة خاطئة من أوناي نونيز، لاعب الفريق الباسكي، لينفرد على إثرها بالمرمى، ويضع الكرة على يسار أجيريزابالا داخل الشباك.

وتواصلت الإثارة في المباراة، بعدما قلص أتلتيك الفارق، عقب تسجيل سانسيت هدفا لأصحاب الأرض في الدقيقة العاشرة.

وتلقى سانسيت الكرة من أوسكار دي ماركوس، ليسدد من على حدود المنطقة، وترتطم الكرة بباطن القائم الأيمن وتسكن الشباك، رغم محاولات البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى الريال، الإمساك بها.

واستعاد الريال توازنه من جديد، وعاد لنشاطه الهجومي مرة أخرى، حيث سدد إدواردو كامافينجا من خارج المنطقة في الدقيقة 17، لكن أجيريزابالا كان لها بالمرصاد.

ورد بلباو بضربة رأس من نونيز إثر متابعته لركلة ركنية في الدقيقة 20، ذهبت إلى ركلة مرمى، أعقبها تسديدة من خارج المنطقة عبر ميكيل بالينزياجا في الدقيقة 24، ذهبت لركلة مرمى.

وهدأ إيقاع المباراة تماما خلال الوقت المتبقي من الشوط الأول، حيث شهد تسديدتين فقط من فيديريكو فالفيردي وتوني كروس في الدقيقتين 36 و40، ولكنهما ذهبا لخارج الملعب، لينتهي الشوط بتقدم الريال 2 / 1 على بلباو.

بدأ الشوط الثاني بنشاط هجومي من كلا الفريقين، حيث سدد كروس من خارج المنطقة في الدقيقة 55، ليرد بلباو بفرصة خطيرة ضائعة في الدقيقة 60 عن طريق إينياكي وليامز، الذي تلقى تمريرة بينية داخل المنطقة، لكنه سدد كرة غير منضبطة، مرت بجوار القائم الأيسر مباشرة.

وسدد أوناي فينسيدور في الدقيقة 76 من خارج المنطقة، لكنها أخطأت المرمى لتخرج إلى ركلة مرمى لمصلحة الريال، الذي رد بهجمة منظمة في الدقيقة 80 انتهت بتسديدة عن طريق إيدين هازارد، ذهبت في يد حارس الفريق الباسكي.

وأهدر وليامز فرصة محققة لإدراك التعادل في الدقيقة 86، حينما تلقى تمريرة بينية انفرد على إثرها بالمرمى، لكنه سدد برعونة، ليبعدها كورتوا عن مرماه، وينتهي اللقاء بفوز صعب للريال 2 / 1 على بلباو.