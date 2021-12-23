سيتي بنك الأمريكي يعتزم بيع أنشطة التجزئة المصرفية في الفلبين إلى يونيون بنك أوف فلبين

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أعلنت مجموعة سيتي بنك المصرفية الأمريكية موافقتها على بيع أنشطة التجزئة المصرفية التابعة لها في الفلبين إلى منافسه "يونيون بنك أوف فلبين".

وسيدفع يونيون بنك القيمة النقدية الصافية لأصول البنك الذي سيستحوذ عليه بالإضافة إلى مبلغ 908 ملايين دولار.

وتشمل الصفقة أنشطة سيتي في مجالات بطاقات الائتمان والإقراض بدون ضمانات والودائع والأنشطة الاستثمارية إلى جانب شركتي سيتي كروب فاينانشال سيرفسز وإنشورانس بروكريدج فلبين التي تقدم خدمات التأمين وخدمات بنوك الاستثمار للأفراد في الفلبين.

كما تشمل الصفقة كافة العاملين في سيتي بنك بالفلبين وعددهم 1750 موظفا إلى جانب موظفي الدعم المنتظر انتقالهم إلى يونيون بنك بعد إتمام الصفقة.

ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الثاني من العام المقبل.