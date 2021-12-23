بوتين: لولا رفع الفائدة لواجهنا نفس أزمة تركيا

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن دعمه لسياسات البنك المركزي لمواجهة التضخم، وقال إنه لولا قيام البنك برفع الفائدة لواجهت البلاد أزمة اقتصادية كأزمة تركيا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بوتين القول، في مؤتمره الصحفي الذي يعقده نهاية كل عام: "أعلم أن القطاع الحقيقي غير سعيد برفع أسعار الفائدة.. ولكن إذا لم يحدث ذلك، لربما كان الأمر انتهى بنا مثل تركيا، في مواجهة نفس المشكلة."

ورفع البنك الروسي معدل الفائدة الرئيسي بـ100 نقطة أساس في اجتماعه الأخير لهذا العام الأسبوع الماضي، ليصبح إجمالي الرفع 425 نقطة أساس في 2021.

وفقدت الليرة التركية حوالي 50% من قيمتها منذ سبتمبر، في ظل اعتماد الرئيس رجب طيب أردوغان على البنك المركزي لخفض الفائدة في محاولة لجذب الاستثمار ودعم شعبيته المتراجعة. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي حاليا في تركيا 14%، أي أقل من معدل تضخم المستهلكين بأكثر من 7%.

وقال بوتين إنه لا يتدخل في عمل البنك المركزي، إلا أنه أشاد بسياساته.