المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: حققنا المستهدف من الخطة التثقيفية خلال عام 2021

أسفرت جهود المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مجال النشر والترجمة والمعارض وتنظيم المعسكرات والندوات التثقيفية واستضافة الطلاب الوافدين على منح دراسية عن العديد من الانجازات سواء المالية والمعنوية.

وقال الدكتور هشام عبد العزيز الأمين العام للمجلس للشؤون الإسلامية والقائم بتسيير أعمال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن المجلس في عام 2021 حقق عدة إنجازات منها: المشاركة في سبعة معارض من أهمها : معرض القاهرة الدولي رقم (52) للكتاب ، وعدد من المعارض بجامعة الأزهر والجامعات المصرية ، وقد بلغت إيرادات مبيعات المعارض والمكتبات والمجلات بهذه المعارض (1,414,285) جنيهًا لأول مرة، كما قام المجلس بإهداء (14290) كتابًا علميًّا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للدول العربية والأجنبية ، مضيفا حققنا المستهدف من الخطة التثقيفية لهذا العام.

وأضاف عبد العزيز أنه تم زيادة المنحة المقدمة للطلبة الوافدين والمسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لتكون كالتالي: أولًا : طلبة المرحلة الجامعية، زيادة المنحة المقدمة لهم من ٥٠٠ جنيه إلى ١٥٠٠ جنيه شهريًا ، بنسبة زيادة تصل إلى 200٪، ثانيًا : طلبة المرحلة الثانوية ، زيادة المنحة المقدمة لهم من ٥٠٠ جنيه إلى ٧٠٠ جنيه شهريًا، بنسبة زيادة تصل إلى ٤٠ ٪.

وتابع قائلا: كما تم تنفيذ (6) معسكرات تثقيفية للأئمة والوافدين ومعلمي التربية الدينية، كما تم إطلاق الموسم الثقافي الخامس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان : "تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها" ، وتم عقد (50) صالونًا ثقافيًّا ولجنة علمية وندوة.