صحة المنوفية: ننتظر نتائج تحاليل مصنع الجبن المخلوط ببودرة الحوائط

قالت الدكتورة إيريني عطية مدير إدارة تلا الصحية بمحافظة المنوفية، إنه تم إرسال عينات من معجون الجبن الذي تم العثور عليه في مصنع في قرية سماليج إلى المعامل المركزية لتحليلها لبيان مكوناتها، وتوضيح استخدام بودرة طلاء الحوائط في التصنيع من عدمه.

وأضافت عطية، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أنهم في انتظار نتائج التحاليل التي ستصدرها الوزارة وترسلها إلي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على المصنع والكميات المضبوطة، وذلك بمعرفة النيابة العامة ومسئولي الوحدة المحلية.

وأمرت النيابة العامة مساء الأربعاء، حبس اثنين من المتهمين المسئولين عن إنتاج ونشاط مصنع الجبن 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت ضبط صاحب المصنع الهارب.

وأكد بيان النيابة العامة، أنهم تلقوا بلاغًا من مراقبة الأغذية بمركز تلا بالعثور على كميات من الجبن المتعفن غير صالح للاستهلاك الآدمي بمصنع غير مرخص تنبعث منه رائحة مادة طلاء الجدران حيث تبين خلط تلك المادة مع مكونات الجبن، موضحا هروب صاحب المصنع وعدم ترخيص المنشأة.

من جانبها أكدت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة تلا، أنه لا يزال يتم التحفظ علي المصنع ومنتجاته حيث تم ضبط 40500 قطعة جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي 14 طنًا و5 شيكارات معجون حوائط زنة 15 ك، و198 كيس جبن زنة الواحدة 50 ك إجمالي 10 أطنان بدون بيانات، و10 آلاف مطبوع مستخدم، وطني ملح منتهي الصلاحية، و370 كرتونة زنه الكرتونة 15 ك بإجمالي يزن 5500 ك جبن غير صالح.

وأكدت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة تلا، أنهم تلقوا أخبارًا عن مصنع لتصنيع الجبن من مواد غير صالحة، حيث انتقلت قوة من رئاسة المركز والصحة والتموين.

وتابعت أن المصنع مقام على أرض فضاء خالية وحاول العاملون به الهروب ومنعهم من الدخول وتهريب بعض المنتجات، وبعد الدخول تبين وجود معجون حوائط وبعض السيدات يحملون فرش حمام لتنظيف قطع الجبن من العنف.