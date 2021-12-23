الولايات المتحدة تدرج أعضاء من تنظيم القاعدة في البرازيل على قائمة الإرهاب

أدرجت الولايات المتحدة، 3 أشخاص وكيان تجاري إلى قائمة الإرهاب، وذلك على خلفية ارتباطهم بتنظيم القاعدة الإرهابي في البرازيل.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن تنظيم القاعدة وفروعه الدولية تشكل خطراً على الدول في جميع أنحاء العالم.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات لوقف تمويل هذه المجموعة الإرهابية، وذلك من خلال تصنيف أعضاء شبكة مقرها البرازيل وشركاتهم، على أنهم إرهابيون عالميون محددون بشكل خاص، موضحا أنه تم إدراج هيثم أحمد شكري أحمد المغربي أحد الأعضاء في شبكة دعم القاعدة في البرازيل.

وأفاد البيان بأن المغربي كان على اتصال مع فرد آخر منتسب إلى تنظيم القاعدة في البرازيل، وقام بمعاملات تجارية شملت شراء العملات الأجنبية.

كما شملت القائمة كلاً من محمد شريف محمد عواد الذي تلقى تحويلات مصرفية من شركاء آخرين في القاعدة في البرازيل ولعب دوراً مهماً في جماعة منتسبة للتنظيم ومقرها البرازيل، وأحمد الخطيب المقيم في البرازيل. كما أدرجت واشنطن شركات العواد والخطيب على القائمة.

وأوضحت الوزارة - في بيانها - أن الأنشطة المستمرة لهذه الشبكة التي تتخذ من البرازيل مقراً لها، تظهر أن تنظيم القاعدة لا يزال يشكل تهديداً إرهابياً عالمياً، وأن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع شركائنا، بما في ذلك البرازيل، لتعطيل شبكات الدعم المالي للقاعدة.