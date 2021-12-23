 أمين عام الجامعة العربية يؤكد لرئيسة مجلس النواب بالبحرين دعم المنامة فى مواجهة التحديات الخارجية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمين عام الجامعة العربية يؤكد لرئيسة مجلس النواب بالبحرين دعم المنامة فى مواجهة التحديات الخارجية

أبو الغيط والسيدة فوزية بنت عبد الله زينل
أبو الغيط والسيدة فوزية بنت عبد الله زينل
القاهرة (د ب أ)
نشر في: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 7:13 م | آخر تحديث: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 7:13 م

ثمن أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الخميس، الدور الهام الذي تلعبه البحرين في تعزيز العمل العربي المشترك والحفاظ علي الهوية العربية وركائزها في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة العربية.

   ونوه أبو الغيط، خلال استقباله السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين والوفد المرافق لها بمقر الجامعة  اليوم الخميس، بالدور المهم للقيادة البحرينية في هذا الخصوص. 

  وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة أن الأمين العام ناقش مع رئيسة مجلس النواب عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التاكيد علي دعم الجامعة العربية لمملكة البحرين في مواجهة التحديات  الخارجية وحماية مصالحها الوطنية.


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