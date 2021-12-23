السفيرة الألمانية في كييف تستبعد حدوث هجوم روسي واسع النطاق على أوكرانيا

تعتبر السفيرة الألمانية في أوكرانيا، حدوث هجوم واسع النطاق من روسيا على أوكرانيا أمرا مستبعدا.

وكتبت أنكا فلدهوسن، في رسالة بريدية للمواطنين الألمان، الذين يعيشون في أوكرانيا، أن العبارات الواضحة التي صدرت من ساسة أوروبيين والتنسيق المبكر أرسلا الإشارات الصائبة إلى روسيا.

وتابعت السفيرة الألمانية في كييف: "استطعنا التحقق من عدم وجود زيادة واضحة في القوات بالقرب من الحدود الروسية مع أوكرانيا خلال الأسابيع الماضية. ومن هذه الناحية لازلت اعتبر احتمالية حدوث هجوم واسع النطاق من روسيا محدودة".

ولكن الدبلوماسية الألمانية أكدت أيضا بقولها: "مثل جميع شركائنا، نتعامل مع التحرك الروسي على محمل الجد"، وأكدت أنه في هذا الموقف، يجب إظهار "الهدوء والتعقل، وكذلك اليقظة"، تماما مثلما تفعل الحكومة الاتحادية الجديدة.

يشار إلى أن هناك تقارير تثير القلق على مستوى عالمي منذ أسابيع عن استعدادات روسية مزعومة للهجوم على أوكرانيا، ولكن روسيا رفضت مثل هذه الاتهامات أكثر من مرة.

ويهدد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو" موسكو باتخاذ إجراءات صارمة حال قيامها بتصعيد عسكري. ومن جانبها، قدمت روسيا الأسبوع الماضي مقترحات للناتو والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما لأجل التوصل لاتفاق لإنهاء توسع الناتو نحو الشرق. وبحسب بيانات الكرملين، ستبدأ المفاوضات مع الولايات المتحدة في يناير.