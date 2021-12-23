30 لاعبا في قائمة موريتانيا استعدادا لكأس أمم إفريقيا

أعلن ديديه دا روزا، المدير الفني للمنتخب الموريتاني، عن قائمة من 30 لاعبا لدخول معسكر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في الفترة من 25ديسمبر الجاري وحتى السادس من يناير المقبل، استعدادا لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في الكاميرون.

وتنطلق كأس أمم أفريقيا يوم التاسع من يناير المقبل.

وكشف الحساب الرسمي للاتحاد الموريتاني لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن القائمة التي اختارها دا روزا والمكونة من 30 لاعبا لدخول المعسكر قبل خوض البطولة.

ويتواجد المنتخب الموريتاني في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات تونس ومالي وجامبيا.

ويشارك المنتخب الموريتاني في البطولة للمرة الثانية على التوالي، بعدما شارك للمرة الأولى في تاريخه في النسخة الماضية في مصر والتي أقيمت عام 2019 حيث خرج من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الرابع والأخير في المجموعة الخامسة التي ضمت منتخب تونس وأنجولا ومالي.

وجاءت قائمة المنتخب الموريتاني كالتالي:-

حراسة المرمى: بابكار ديوب (الشرطة) – مباكي نداياي (نواكشوط كينجس)- محمد المختار (الجمارك)

الدفاع : باكاري ندياي (رودس اليوناني) – عبدول با (أهلي طرابلس الليبي) – ديادي ديارا (جول الفرنسي) – الحسن حويبيب (الزوراء العراقي) – هارونا أبو ديمبا (جرينوبل الفرنسي ) – سليمان كاراموكو )نانسي الفرنسي) – علي عبيد (فالينسيان الفرنسي) – حسين عبد الرحمن (رويال فرانك بورين البلجيكي ) – عبد القادر تيام (بولوني الفرنسي)

وسط الملعب : محمد ديلاه يالي (النصر الليبي) – جاسوما فوفانا (كلوج الروماني) – إبراهيما كوليبالي (لومان الفرنسي) – يعقوب سيدي (فيتا كلوب) –خاسا كامارا ( نورتيست يونايتد الهندي) – ألميكي موسى ندياي (جول الفرنسي) – محسن بده (نواذيبو) – محمود عبد الله (إيسترا الكرواتي) – محمد سويعد (نواذيبو) – بيات لكويري (الجمارك)

الهجوم : أبو بكر كامارا ( آريس اليوناني ) – حمية الطنجي (نواذيبو) – عمر كامارا (ستارا زاجورا البلغاري) – أداما با (نهضة بركان المغربي) –سليمان دوكارا (جيرينسبور التركي) – إدريسا تيام (الكونكورد) – سليمان آن (رويال فيرتون البلجيكي) – باب إبنو با (لوهافر الفرنسي)

وبحسب النسخة الإحدث لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)يحتل المنتخب الموريتاني المركز رقم 103 .