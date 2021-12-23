صحيفة «اليوم السعودية» تحذر من استمرار النظام الإيراني فى دعم الكيانات الإرهابية

حذرت صحيفة "اليوم" السعودية من استمرار النظام الإيراني تبني ودعم وتسليح الكيانات الإرهابية في المنطقة بغية أن تستمر في ارتكاب الجرائم والانتهاكات التي من شأنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة والانحدار بالأوضاع الإنسانية في الـدول التي تتمركز فيها هذه الميليشيات.

وأضافت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم / الخميس/ تحت عنوان "التهديد الإيراني.. والموقف الأمريكي المحبط" ، أن من يمعن في هذه الحقائق يستدرك كيف أنه من الصعب بل شبه المستحيل أن يكون هذا النظام قادرا على أن يكون جزءا طبيعيا من العالم، بل أن يعطي أي بوادر أو مؤشرات لتحقيق ذلك.

وتابعت : لعل ما تم في جولة من المحادثات بين إيران وأعضاء آخرين في الاتفاق النووي في فيينا قبل أيام، التي وفقا لمسؤولين أوروبيين، لم تحقق تقدما كبيرا.. وهو أمر غير مستغرب على نظام لم يصدق في أي وعود مرتبطة بحسن النية ودعم مساعي السلام والاستقرار على مر العقود الماضية.

وأشارت إلى أن ما ذكره المبعوث الأمريكي لـشؤون إيران روبرت مالـي عن كون الوقت المتبقي لإحياء الاتفاق الـنووي لعام 2015 مع إيران ينفد ويزيد من خطر حدوث «أزمة متصاعدة» ، وأنه في مرحلة ما في المستقبل غير البعيد، سيتعين الاستنتاج أن خطة العمل المشتركة الشاملة JCPOA) (لم تعد موجودة، وأنه سيتعين علينا التفاوض على اتفاق «جديد ومختلف تماما» ، التي ستكون فترة حرجة للغاية.

وقالت أن هذه اللغة التي تحدث بها المبعوث الأمريكي لشؤون إيران تحمل دلائل مقلقة فيما يلتقي بواقع ما تسير إليه الأمور المتعلقة بالملف النووي الإيراني، ناهيك عن الرسائل المحبطة التي تعكس الموقف الأمريكي إجمالاً تجاه التصعيد الإيراني، فاللغة الأمريكية تميل إلـى الاقتناع ومحاولة الإقناع بأن سلوك إيران واقع لا ينتظر التغيير، وهو ما يضع علامة استفهام حول جدية المساعي الأمريكية لإنقاذ العالم من التهديدات الإيرانية.