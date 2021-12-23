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استمرار سحب تجمعات مياه الأمطار بكفر الدوار

خميس البرعي
نشر في: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 10:32 م | آخر تحديث: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 10:32 م
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء أحمد مرزوق، اليوم، أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار بنطاق المدينة، والتي جاءت بالتزامن مع استمرار التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد، وصاحبها سقوط أمطار غزيرة بمناطق متفرقة.

وقال مرزوق، إن معدات الوحدة بإشراف من إدارة الأزمات والحملة الميكانيكية، تعاملت مع تجمعات مياه الأمطار، ومهدت الطرق بعدد من مناطق المدينة، من بينها "مدخل المدينة، أمام مستشفى كفر الدوار العام الشاملة، أمام شركة البرتقال، بنطاق مدرسة كفر الدوار البلد، وأسفل كوبري مدخل كفر الدوار".

وأضاف أنه تم التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار وتمهيد الطرق؛ تسهيلاً للحركة المرورية، وتيسيرًا على المواطنين، فيما واصلت غرفة العمليات الرئيسية بالوحدة متابعة العمل والتعامل مع شكاوى المواطنين.

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