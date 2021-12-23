طارق شوقي: البعض يفعل المستحيل لإثارة البلبلة وإضفاء شعور بالتخبط حول كافة موضوعات التعليم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن البعض يفعل المستحيل لإثارة البلبلة وإضفاء شعور بالتخبط والحيرة حول كافة موضوعات التعليم، مؤكدا أنه لا تغيير في ما تم إعلانه عن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من قبل.



وذكر شوقي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: هذه متحانات تيرم عادية جدا في سنوات نقل وهدفها أن يقف الطلاب على مستواهم في الموضوعات المختلفة، والامتحانات الإلكترونية في المواد الأساسية تتضمن أسئلة اختيار من متعدد حتى يتم تصحيحها إلكترونيا بدون عنصر بشري، كذلك يشمل زمن الامتحان في بعض المواد وقتا لاسئلة مقالية ورقية يتم وضعها على مستوى المدرسة وتصحيحها أيضا على مستوى المدرسة.



وأشار إلى أن الامتحان (أوبن بوك) ولكن "لا يجوز اصطحاب كتب ورقية في الامتحان" بينما "تتوفر الكتب الرقمية على التابلت"، وعلى الطلاب تحميلها قبل الامتحان أو فتحها اثناء الامتحان من خلال الرابط الإلكتروني، ويمكن للطالب أن يستخدم ورقة بيضاء في كتابة الخطوات إذا احتاج الامر لذلك في بعض المسائل الرياضية والعلمية، وامتحانات المواد خارج المجموع ورقية ومن وضع وتصحيح المدرسة.



وأكد أنه إذا تعرض طالب لأي مشكلة تقنية أثناء الامتحان سوف يتاح له امتحان اعادة لاحقا، لافتا إلى حرص الوزارة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا وعلى الطلاب استخدام الماسك الطبي طوال فترة تواجدهم بالمدرسة مع ملاحظة التباعد الاجتماعي.