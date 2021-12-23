 تقارير: نيجيريا تتخلص من أكثر من مليون جرعة لقاح أسترازينيكا - بوابة الشروق
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تقارير: نيجيريا تتخلص من أكثر من مليون جرعة لقاح أسترازينيكا

أ ش أ
نشر في: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 4:56 م | آخر تحديث: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 4:56 م

تخلصت نيجيريا من أكثر من مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، بعد أسبوع تقريبا من إعلان مسؤولين نيجيريين انتهاء صلاحية عدد مماثل من اللقاحات في المخزون الوطني.

وأفادت تقارير صحفية، وفقا لموقع "أول إفريكا" الإخباري الإفريقي، اليوم الخميس، بأن نيجيريا أتلفت اللقاحات وتخلصت منها في موقع بالقرب من العاصمة أبوجا.

من جانبه، قال فيصل شعيب، المدير التنفيذي للوكالة الوطنية لتطوير الرعاية الصحية الأولية في نيجيريا، إنه كان يجب إتلاف اللقاحات لأن النيجيريين بحاجة إلى الثقة في عملية التطعيم.

يشار إلى أن نيجيريا هي إحدى الدول في إفريقيا التي ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد بشكل كبير، فحتى الآن، أكدت الدولة أكثر من 227 ألف حالة إصابة وما يقرب من 3 آلاف حالة وفاة، حيث لم تقم السلطات النيجيرية حتى الآن سوى بتحصين 3% فقط من سكانها ضد كوفيد-19.


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