حسين لبيب: اللحظة الحالية ليست الأنسب للترشح بانتخابات الزمالك

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أعلن حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة السابقة لنادي الزمالك، اليوم الخميس، عدم ترشحه لخوض سباق انتخابات القلعة البيضاء

وفتح أمس الأربعاء، باب الترشح لانتخابات الزمالك، يوميًا لمدة 8 ساعات على مدار 7 أيام قادمة.

ومن المقرر أن تقام انتخابات الزمالك 2021-2025، لمدة 3 أيام، خلال شهر فبراير المقبل.

وكتب حسين لبيب، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك):" اللحظة الحالية ليست هي الأنسب للترشح لانتخابات نادي الزمالك".

وأضاف:" نادي الزمالك هو البيت والوطن الرياضي لكل من ينتمي إليه، فيه ذكريات الماضي الجميلة وأحلام وتطلعات المستقبل الذي يليق به وبأبنائه".

وأكمل:" لم يكن الترشح لانتخابات النادي أو حتى الفوز بها هدفا كافيا في حد ذاته، هناك غايات أخرى أسمى وأهم يدركها ذوي البصيرة من محبي النادي".

وأتم:" أشكر الجميع وأتمنى لهم التوفيق، وأتشرف وأنتمي إلى نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر والوطن العربي".

وأعلن مرتضى منصور الترشح لرئاسة الزمالك، كما ترشح أمس الأربعاء مرشحا واحدا على منصب الرئيس، وهو عمر جلال حسن محمد هريدي.

وترشح ماجد فاروق عبد الجواد على منصب نائب الرئيس.

من جهة أخرى، ترشح 4 مرشحين على منصب عضو مجلس إدارة فوق السن، هم رفعت عبد الرؤوف شبل، وأحمد عفيفي، وأحمد عبد الحق عبد الوهاب، ورجب أحمد رواش.

وعلى منصب عضو مجلس الإدارة تحت السن، ترشح سيف الإسلام محمد يوسف، ومحمد صلاح حسين.