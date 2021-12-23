الأرصاد: فرص أمطار اليوم على السواحل الشمالية ومحافظات الدلتا والقاهرة الكبرى

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مناطق شمال البلاد وحتى شمال الصعيد تشهد اليوم تكاثرًا للسحب المنخفضة والمتوسطة، لافتة إلى تعرض المناطق المطلة على البحر المتوسط كالإسكندرية ومطروح ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش وشمال الدلتا كالبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية إلى فرص أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، أن فرص الأمطار تمتد خفيفة إلى محافظات جنوب الدلتا كالغربية والمنوفية والشرقية، موضحة أنها تمتد خفيفة إلى بعض مناطق من محافظات القاهرة الكبرى.

وأوضحت أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة خلال ساعات النهار، على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري؛ بسبب تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، ذاكرة أنه مائل للدفء على محافظات جنوب البلاد وجنوب الصعيد.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أن تكون الصقيع ليلًا في محافظات جنوب الصعيد يرجع إلى الطبيعة الجبلية والصحراوية لتلك المناطق، قائلة إن درجة الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ لتصبح أقل من 5 درجات.

وتوقعت المزيد من التحسن في الأحوال الجوية، خلال الأيام المقبلة، وقلة فرص سقوط الأمطار غدًا مقارنة باليوم، مضيفة أن درجة الحرارة تعود إلى المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام؛ لتتراوح ما بين 18 إلى 19 درجة على القاهرة الكبرى.