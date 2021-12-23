مقتل مسؤول سوري محلي في انفجار بجنوب البلاد

لقي مسؤول سوري محلي حتقه وأصيب مدني بجروح، اليوم الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة درعا جنوب سوريا.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أن "عبوة ناسفة زرعها إرهابيون انفجرت اليوم بسيارة رئيس بلدية النعيمة علاء العبود، 38 عاما، قرب دوار الخربة في مدينة درعا ما أدى إلى استشهاده وإصابة مدني صادف وجوده بالمكان".

وكانت مصادر طبية في مدينة درعا، قالت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "وصل إلى مستشفى درعا الوطني صباح اليوم رئيس مجلس بلدة النعيمة، الواقعة على أطراف مدينة درعا الشرقية/ علاء العبود إثر تعرضه لإصابات بليغة ومعه اثنين من أفراد عائلته وأجريت له عملية جراحية".

وقال سكان محليون في المدينة، لـ(د.ب.أ)، إن انفجارا كبيرا هز حي الكاشف في مدينة درعا المحطة صباح اليوم واستهدف سيارة سياحية حيث أصيب عدد من الأشخاص تم نقلهم إلى المستشفى.

وتشهد محافظة درعا استهدافات متكررة لأشخاص موالين للحكومة السورية وكذلك القوات السورية وأجهزتها الأمنية، وحتى القوات الروسية، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى جراء تلك العمليات.

واستعادت القوات الحكومية السورية السيطرة شبه الكاملة على محافظة درعا بعد مصالحات جرت منذ عدة أشهر برعاية وقيادة روسيا، وتم استعادة مناطق ومنها مدينة درعا البلد التي فقدت القوات السورية السيطرة عليها منذ نهاية عام 2011.