ألمانيا تسجل نحو 3200 إصابة بمتحور أوميكرون في يوم وأول حالة وفاة به

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" في ألمانيا ارتفع في غضون 24 ساعة بنسبة 25%.

ونسب المعهد اليوم الخميس في صفحته الجديدة التي تقدم نظرة عامة عن الموقف (حتى 22 ديسمبر) 3198 حالة إصابة جديدة إلى متحور أوميكرون بارتفاع بمقدار 810 حالة مقارنة باليوم السابق.

وتتعلق هذه البيانات بالحالات التي تم إثباتها بواسطة التحليلات الجينية الكاملة بالإضافة إلى الإجراءات التشخيصية في المعامل بالاستعانة باختبارات "بي سي آر" الخاصة بالطفرات.

يذكر أن جزءا صغيرا من العينات الإيجابية في ألمانيا يخضع للفحص بحثا عن الطفرات.

وأظهرت البيانات وفاة شخص يقع في الشريحة العمرية بين 60 و79 عاما، وأن 48 حالة إصابة استدعت دخول أصحابها المستشفيات.

وأفادت هذه البيانات بأن 54 شخصا من المصابين كانوا مصابين من قبل بعدوى كورونا.

ويظهر الرسم البياني لتطورات الوضع ارتفاعا حادا في عدد الحالات المبلغ عنها أسبوعيا والتي لها علاقة بمتحور أوميكرون. ففي حين كان هناك بلاغ عن حالة إصابة واحدة في الأسبوع الذي انتهى في 21 نوفمبر الماضي، فإن عدد الحالات المبلغ عنها في الأسبوع الماضي وصل إلى أكثر من 1800 حالة ويتوقع المعهد للأسبوع الجاري "عددا مرتفعا من حالات الإصابة الجديدة والتسجيلات اللاحقة".

وأوضح المعهد أن العدد الأكبر من حالات الإصابة المنسوبة لمتحور أوميكرون تم تسجيله في ولاية شمال الراين ويستفاليا بما يزيد عن 1100 حالة، تلتها ولاية بافاريا بنحو 600 حالة ثم هامبورج بنحو 460 حالة.

في المقابل، سجلت ولايات أخرى مثل زارلاند وسكسونيا آنهالت وتورينجن حالات فردية للإصابة بالمتحور الجديد.

وليس هناك بيانات عن عدد المرات التي يتم فيها إجراء اختبارا للكشف عن المتحورات في كل ولاية.