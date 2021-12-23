الإسماعيلي يجدد الثقة في خوان براون رغم الهزائم الأخيرة

جدد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الثقة في مدربه الأرجنتيني خوان براون خلال الفترة المقبلة، رغم النتائج السيئة والهزائم الأخيرة التي دخل دوامتها الدراويش.

وأكد خالد الطيب عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، أن الإدارة جددت الثقة في المدرب الأرجنتيني واثقة أنه سيخرج النادي من محنته في القريب العاجل، وأضاف ان فريقه قدم أداءً جيداً أمام سموحة وكان أقرب للفوز، لكن لم يحالفه التوفيق وغياب التركيز في اللحظات الأخيرة سبب الهزيمة.

وتابع الطيب: "نعد الجماهير بصفقات قوية خلال يناير تسهم في خروج الفريق من النفق المظلم".

يذكر أن الدراويش سيستأنف تدريباته اليوم عقب الراحة السلبية التي منحها لهم الجهاز الفني لفريق الكرة لمدة 24 ساعة لالتقاط الأنفاس عقب الهزيمة من سموحة، وذلك استعداداً لمواجهة فيوتشر في الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الممتاز المحدد لها الأربعاء القادم علي ملعب استاد الإسماعيلية.