وكيل تعليم الغربية يشهد احتفالية قادرون باختلاف بمدرسة الفندقية بطنطا

شهد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، احتفالية مجلس الأمناء بالتعاون مع قصر ثقافة الطفل "قادرون باختلاف" لتكريم ذوي الهمم بمدرسة طنطا الثانوية الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والسياحية، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.



جاء ذلك بحضور ابتسام قنديل مدير قصر ثقافة الطفل بطنطا، واللواء غباشي بدير، عضو مجلس النواب، والدكتور عبد المنعم شهاب عضو مجلس النواب ومحمد الهمشري، رئيس مجلس أمناء المديرية والدكتورة إيناس خضر، مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، ورشا شرشر، وكيل ادارة غرب طنطا، وعاطف نصر، وكيل إدارة شرق طنطا، ود. مجدي الحفناوي، نقيب الأطباء السابق و فتحي أبو هندي، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، وعلاء شبل، رئيس مجلس أمناء مدرسة طنطا الفندقية ومقدم الحفل، وعليات الجندي، مديرة المدرسة.



بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري، تلاه القرآن الكريم، ثم تم تقديم فقرات فنية ومسرحية وشعرية من مدرسة التربية الفكرية بالجلاء ومدرسة الفندقية، وقام وكيل الوزارة والحضور بتكريم الطلبة والمشرفين المشاركين في الحفل، وتقديم شهادات التقدير لجهودهم ومشاركتهم في الاحتفال، وقدم الشكر لجميع الحضور، ولجميع الطلاب والمشرفين المشاركين في الاحتفالية.