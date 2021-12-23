ارتفاع عدد قتلى الانهيار الأرضي في منجم لليشم في ميانمار إلى 3 أشخاص

تأكدت وفاة 3 أشخاص جراء انهيار أرضي في منجم لحجر اليشم شمالي ميانمار، مع بقاء العشرات في عداد المفقودين.

وأعلنت إدارة خدمات الإطفاء، في ميانمار في منشور على فيسبوك، أنه تم انتشال جثتين أخريين من بين الحطام في الموقع بمنطقة هباكانت الغنية باليشم في ولاية كاشين.

يشار إلى أن الضحايا الثلاثة، الذين تم انتشال جثثهم حتى الآن من الرجال.

ولا تزال جهود البحث مستمرة في المنطقة النائية. ويُعتقد أن هناك ما يقرب من 100 شخص من عمال منجم اليشم في عداد المفقودين بعد سقوط نفايات التعدين في بحيرة أمس الأربعاء.

وقال داشي ناو لاون، المسؤول في مؤسسة تنمية شبكة كاتشين التي كانت تساعد في جهود الإنقاذ: "سقط العمال مع النفايات.. لا يمكننا تأكيد عدد الوفيات بعد".

يشار إلى أن هناك أشخاصا يبحثون وسط أكوام النفايات الناتجة عن عمليات التعدين على نطاق واسع بحثا عن سبل للعيش من وراء بقايا قطع اليشم.