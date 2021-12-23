اتفاق سوري عماني على تطوير التعاون بمجال الطاقة

بحث وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة، مع وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عمان محمد بن حمد الرميحي، اليوم الخميس، آفاق التعاون الممكنة بين البلدين وكيفية تطويرها في مجالات الطاقة.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اتفق الجانبان خلال الاجتماع، الذي جرى صباح اليوم عبر الفيديو، على تبادل الخبرات والزيارات الاطلاعية والتدريبية بين البلدين وتدريب العاملين في وزارة النفط السورية لدى الجانب العماني لتلافي النقص في الأيدي العاملة الخبيرة نتيجة الأزمة.

كما تم الاتفاق على عقد ورشة عمل عبر الفيديو بين الخبراء في الطاقات المتجددة من البلدين لمناقشة آفاق التعاون وتبادل الخبرة في هذا المجال وذلك بالنظر إلى الخبرة والتجربة العمانية المتطورة في مجال الطاقات المتجددة.

وعبّر الوزير العماني عن رغبة بلاده الصادقة في التعاون مع سوريا في مجال الطاقة.