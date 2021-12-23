إغلاق مدينة صينية في محاولة للسيطرة على تفشي كورونا

بعد اكتشاف عشرات من الإصابات بفيروس كورونا بمدينة شيان في الصين، فرضت السلطات حظر تجوال واسع النطاق ، على سكانها الذين يبلغ عددهم 13 مليون نسمة.

وبموجب حظر التجوال، يلتزم السكان بالبقاء في منازلهم في أغلب الأحوال، مع السماح باستثناءات قليلة. وأعلنت حكومة المدينة في مرسوم أن كل أسرة يمكنها تعيين فرد يمكنه التسوق كل يومين.

وسجلت السلطات 63 إصابة محلية اليوم الخميس. وذكرت أن تفشي كورونا جاء بسبب "حالات وافدة".

ولم يتم إعلان ما إذا كانت حالات الإصابة بفيروس كورونا هي من المتحور الجديد أوميكرون.

وبالإضافة إلى الإغلاق في مدينة شيان، عاصمة مقاطعة شانشي، من المتوقع أيضا إجراء الفحوص لملايين الأشخاص لكشف إصابات كورونا للمساعدة في احتواء تفشي الفيروس.

وصدرت نصائح للأشخاص المصابين والمخالطين لهم بالذهاب إلى المستشفى أو الدخول في العزل الصحي.

وتم إغلاق المدارس وكذلك المحلات التجارية غير المعنية بتوفير الإمدادات الضرورية.

وتوقفت المواصلات إلى حد كبير. وتم إلغاء العديد من الرحلات الجوية إلى مدينة شيان.

يشار إلى "أن الصين، التي تتبع سياسة صفر كورونا، تمكنت من مكافحة الفيروس إلى حد كبير بمثل هذه الإجراءات الصارمة.