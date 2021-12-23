زراعة 75 شجرة على جانبي ترعة أخميم الغربية بقرية نيدة في سوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بزراعة 75 شجرة جديدة على جانبي ترعة أخميم الغربية.



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الاهتمام بأعمال التشجير والتجميل بشوارع وميادين الوحدات المحلية المختلفة للمراكز والمدن والأحياء والقرى، وفي إطار مبادرة المحافظة "أحلى وهي خضرة".



وأوضح حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم أنه تم زراعة 75 شجرة فيكس، بطول 350 مترا بطريق نيدة ـ سوهاج على جانبي ترعة أخميم الغربية، مشيرا إلى أنه تمت أعمال قص وتهذيب ورى الأشجار بنطاق المركز، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم، مشيرا إلى استمرار أعمال التشجير وتهذيب الأشجار ورفع كفاءة الزراعة بالحدائق العامة.