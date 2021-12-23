مسؤولون محليون بألمانيا يطالبون الحكومة بشراء مزيد من لقاحات كورونا للجرعات التعزيزية

طلب وزراء الصحة المحليون للولايات الألمانية، من الحكومة الاتحادية، شراء كميات كافية من اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد؛ من أجل حملات الجرعات التعزيزية ضد الفيروس.

وقال وزير الصحة المحلي لولاية بافاريا الألمانية، كلاوس هولتشك: "حتى وإذا كانت لا تزال كثير من الأسئلة عن سلالة أوميكرون بلا إجابة، فإن الجرعات التعزيزية مهمة للغاية من أجل الحماية من متحور الفيروس".

وأضاف، وهو أيضا رئيس مؤتمر وزراء الصحة للولايات الذي انعقد أمس الأربعاء: "نطلب من الحكومة شراء لقاحات في أقرب وقت.. قدراتنا الاستيعابية في مراكز التطعيم وفي العيادات جاهزة، وأعداد التطعيمات تظهر أن كثيرا من الأشخاص يرغبون في تلقي اللقاح. الآن يتعلق الأمر بتوريدات اللقاحات".

لكنه أكد أن من الواضح أيضا أن "تلقي اللقاح وحده لن يحمينا من أوميكرون"، وأكد أنه لهذا السبب سيتعين مواصلة التشاور في مؤتمر وزراء الصحة حول كيفية التعامل مع هذا المتحور على أفضل وجه، وقال: "سوف نواصل تحليل الوضع واتخاذ رد فعل بناء على ذلك. يتعين علينا الحيلولة دون انهيار نظامنا الصحي بسبب تزايد قوي للإصابات بمتحور أوميكرون".