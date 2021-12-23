شهدت منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تضامن واسعة مع الطفل السوداني "معتصم أحمد"، ودشن النشطاء هاشتاج "ادعم الطفل معتصم أحمد"، وذلك بعد صدور قرار بفصله من المدرسة، واتهمامه بالإساءة للدين والتشكيك في العقيدة، كما انشغل الرأي العام السوداني بقضية الطفل، الذي قررت إدارة المدرسة فصله حتى لا يتأثر بقية التلاميذ بهذا السلوك.

- الطفل السوداني الجميل ده (معتصم أحمد) سأل المعلمة بتاعته في المدرسة تساؤلات عن الخالق وربنا. قعدوا معاه في المدرسة وقالوا له "متفكرش ومتسالش عن الحاجات دي" الطفل فضل يسأل، راحوا فصلوه من المدرسة بحجة (إنه بيهز الثوابت الإسلامية وبيلعب في عقول الأطفال)



- #ادعم_الطفل_معتصم_احمد pic.twitter.com/6iYyJprrp1 — A_hmed (@Ahmeeddd44) December 16, 2021

فما قصة هذا الطفل الذي يواجه هذه التهمة بالغة الخطورة؟ وما هي الأسئلة التي طرحها وعرّضته لعقوبة الفصل وتهمة الإساءة للأديان؟

• خطاب الفصل

نشرت مدرسة واقعة في ولاية الجزيرة جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، خطاب فصل الطالب "معتصم أحمد محمد"، جاء فيه: "بالإشارة للموضوع المذكور أعلاه، وبناء على ما بدر من التلميذ من سلوك، وفشل كل محاولات معالجته، وإصرار والدته على صحة ودعم سلوكه النفسي، الذي اعتبرته المدرسة (منافيا للعقيدة والدين)، وحتى لا يتأثر بقية التلاميذ بهذا السلوك، وبعد التشاور، تقرر فصل التلميذ وإخطار والدته بالقرار".

وبعد رفض الأم منع طفلها من طرح الأسئلة، وقعت مشادة كلامية بينها وبين المرشدة الاجتماعية داخل المدرسة، عادت الأم مع طفلها إلى المنزل، لتفاجأ بفصله في قرار وصفته بـ"التعسفي"، وأضافت الأم أن "البيئة المدرسية أثرت في سلوك ابنها بشكل مخيف"، معتبرة أنه "أصبح بحاجة للعلاج النفسي"، وفقا لصحيفة "التغيير" السودانية.

وأوضحت الأم أن ابنها سألها: "لماذا يأكل الشيطان معي إذا أكلت باليد اليسرى؟"، كما سألها: "في أي كوكب يوجد الله؟"، قائلا إن المعلمة أخبرتهم أن "الله موجود في السماء".

وذكرت تقارير إعلامية أن الواقعة بدأت في منشور دونته الأم على صفحتها عبر "فيسبوك"، قالت فيه إن طفلها يكثر من الأسئلة الوجودية، وعن "الخلق والخالق"، وحقيقة الشيطان، وأن الإدارة نقلت لها أسئلة الطفل المتكررة حول تلك الأمور، وطلبوا منها منعه من تكرارها.

وصرح إبراهيم عابدين، مدير التعليم الخاص السابق بولاية الجزيرة، لصحيفة "آر تي" العربية، بأن "قرار المدرسة بفصل التلميذ غير موفق"، وأضاف أن "المعلمة كان يتوجب عليها أن تناقش الطفل في حدود فهمه، أو أن تتركه حتى يكبر ليدرك هذه المفاهيم الكبيرة والعميقة بنفسه"، كما أن قرار الفصل "بدا قاسيا"، مضيفا: "الدين الإسلامي نفسه لا يحاسب الإنسان إلا بعد البلوغ، فكيف لإدارة المدرسة أن تعاقب طفلاً صغيراً؟".

من جانبها، نشرت إدارة المدرسة على "فيسبوك" بياناً أوضحت فيه أن "الطفل يخضع منذ فترة لعلاج نفسي، وهو صاحب سلوك عدائي، وأن المعالجة تمت بالاتفاق مع والدته، وأن الأخيرة هي من قررت إخراجه من المدرسة، طالبة عدم إشراكه في الحصة الدينية، كونها (ملحدة)"، حسب قناة "الحرة".