 رئيس الوزراء الإسرائيلي: ذروة تفشي أوميكرون ستكون في غضون 7 إلى 10 أيام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء الإسرائيلي: ذروة تفشي أوميكرون ستكون في غضون 7 إلى 10 أيام

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 10:56 ص | آخر تحديث: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 10:56 ص

توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن يصل المتحور أوميكرون إلى ذروة تفشيه في إسرائيل في غضون 7 إلى 10 أيام.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، عنه القول، خلال أحاديث مغلقة: "سيصبح الأمر جنونيا حقا، ولكنه سيكون قصيرا نسبيا، سنرى أعدادا جنونية".

وأعرب عن ارتياحه لفرض قيود على مراكز التسوق، كما أعرب عن أمله في إمكانية تجنب المزيد من القيود المؤثرة. وأضاف: "لا أحد يريد الإغلاق، ولكن من المستحيل التنبؤ بالمستقبل".

وقال: "الهدف هو العمل بكل قوتنا حتى لا يكون هناك إغلاق. دعونا نضحي بالقليل الآن، لتجنب وقوع كارثة في وقت لاحق."


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