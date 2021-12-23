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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء الهندي يعقد اجتماعًا غدًا لبحث الوضع الوبائي في البلاد

أ ش أ
نشر في: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 8:03 ص | آخر تحديث: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 8:03 ص

أعلنت مصادر رسمية في الحكومة الهندية، أمس الأربعاء، أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيعقد اجتماعًا غدًا الخميس؛ لبحث الوضع الوبائي في البلاد، في ظل مخاوف من ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون" في الهند وعدد من بلدان العالم.

وأفادت صحيفة "إنديا توداي" الهندية، عبر موقعها الإلكتروني، نقلًا عن مصادر رسمية، بأن هناك مطالب للحكومة بأن تسمح بتوفير جرعات معززة من اللقاحات لأولئك الذين تم تلقيحهم بالكامل بالفعل ضد كوفيد-19، كما فعلت العديد من الدول.
يُشار إلى أن الهند سجلت حتى الآن 213 حالة إصابة بمتغير "أوميكرون" الجديد في 15 ولاية وإقليمًا، وتعافى من بين المصابين 90 شخصًا فقط، وفقًا لأحدث بيانات أصدرتها وزارة الصحة.


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