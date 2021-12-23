الأردن: تسجيل 14 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون و100 حالة اشتباه

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، اليوم الخميس، تسجيل 14 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون، والاشتباه في إصابة 100 حالة بالمتحور في المملكة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأردن للأنباء «بترا».

وأوضح الشبول، أن الجهات الصحية أخذت عينات من 250 شخصا، يشتبه في إصابتهم بالمتحور، والمخالطين لهم، مبينا أن نتائج الفحوصات ستظهر اليوم الخميس.

كما أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، وصول أول شحنة فحص «بي سي آر» خاصة بمتحور أوميكرون للاستخدام في المطار، وفق وكالة الأنباء «بترا».

وكانت وزارة الصحة الأردنية قد أعلنت تسجيل 7 إصابات بمتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا في الأردن، 6 منهم قادمون من الخارج، وجرى عزل جميع المصابين مؤسسيا في أحد فنادق العاصمة عمان، وأوضح الشبول اليوم أن حالتين تماثلتا الشفاء تماما.