إحباط هجوم انتحاري أمام إدارة الجوازات في كابول ومقتل منفذ الهجوم

أعلن متحدث باسم الحكومة الأفغانية، عن مقتل انتحاري عند بوابة مكتب الجوازات في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الخميس، وإصابة عدة أشخاص في الحادث، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن المهاجم قُتل بالرصاص أثناء محاولته دخول مبنى مكتب الجوازات.

وذكر أحد شهود العيان في حركة طالبان لوكالة «رويترز»، أن عدة أشخاص أصيبوا في الهجوم الانتحاري، إضافة إلى أن قوات أمن طالبان أغلقت المبنى والشوارع المحيطة بالمنطقة.

واحتشدت أعداد كبيرة من المواطنين الأفغان خارج مكتب الجوازات في محاولة للحصول على وثائق سفر، خلال الأيام الأخيرة، بعد استئناف الخدمة بعد أسابيع من التعليق.