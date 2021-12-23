الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ53 مليون مواطن بالمستشفيات العامة خلال العام الجاري

الصحة: افتتاح 39 مركزاً للعلاج الطبيعي ب10 محافظات خلال العام الجاري

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لـ53 مليونا و34 ألفا و648 مواطناً بالمستشفيات العامة بجميع محافظات الجمهورية، من ضمنهم 35 مليونا و981 ألفا و220 مواطناً بالعيادات الخارجية، و17 مليونا و53 ألفا و428 مواطناً بالاستقبال والطوارئ وأقسام الداخلي، خلال عام 2021.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى إجراء مليون و556 ألفا و388 عملية بالمستشفيات العامة، من ضمنهم 163 ألفا و968 عملية ولادة طبيعية وقيصرية، لافتاً إلى تشكيل فرق للمرور علي المستشفيات للتأكد من توافر أسرة رعاية مركزة وحضانات، وللتأكد من حسن تأدية الخدمة في أقسام الطوارئ خاصةً خلال فترة جائحة كورونا، وذلك في اطار المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء للمستشفيات بمختلف المحافظات.

وأضاف أنه تم زيادة عدد أسرة العنايات المركزة بالمستشفيات العامة طبقاً للقدرة الاستيعابية للمستشفيات، وتوافر القوي البشرية، حيث تم امداد المستشفيات العامة بـ2848 سريرا بالأقسام الداخلية، و450 سرير رعاية مركزة، وإمدادهم بالتجهيزات اللازمة من أجهزة تنفس صناعي ومونيتورات وأجهزة الرعاية الأخرى، لرفع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمرضى بالرعايات المركزة والحضانات.

ومن جهته، أكد الدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجى، تدريب الفرق الطبية بالمستشفيات على بروتوكولات العلاج المحدثة، ومكافحة العدوى وأسس الجودة والتسجيل الطبي وجميع الاحتياطات والإجراءات المطلوب إتخاذها لضمان تقديم الخدمة الطبية بالشكل المناسب للمرضى، حيث تم عقد 17 دورة تدريبية في مجال مكافحة العدوى والتعامل مع حالات كورونا لـ415 متدربا بمحافظات القاهرة، والجيزة، والفيوم، وأسيوط، وسوهاج؛ لرفع كفاءة الفرق الطبية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وحفاظا على مكتسبات الدولة في مواجهة الجائحة.

وقال طه إنه تم افتتاح 39 مركزاً للعلاج الطبيعي ب10محافظات، وهم محافظات المنوفية، والقاهرة، والبحر الأحمر، وكفر الشيخ، وسوهاج، وبني سويف، والبحيرة، وأسيوط، والجيزة، والدقهلية، وتجهيزهم بأحدث الأجهزة، مشيراً إلى عمل دورات تدريبية لممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي بجميع المديريات عن دور العلاج الطبيعي في علاج حالات فيروس كورونا، حيث تم تقديم خدمة العلاج الطبيعي لـ648 ألفا و204 مرضى خلال العام الجاري.