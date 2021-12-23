مصرع طالبة صدمتها سيارة مسرعة على كورنيش الإسكندرية

لقيت "تسنيم.م.هـ"، 18 عامًا، طالبة، مقيدة بالفرقة الأولى، كلية التربية جامعة الإسكندرية، مصرعها؛ متأثرة بإصابتها بـ"اشتباه كسر بالفقرات العنقية والظهرية والقطنية، ونزيف داخل البطن، وكسر في الفك، وجرح قطعي في الرأس والجبهة، بأبعاد مختلفة"؛ إثر تعرضها لحادث سير، وسط المحافظة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغًا من الأهالي، بمصرع فتاة، بعد أن صدمتها سيارة مُسرعة، أثناء سيرها أمام شارع سوتر، في منطقة الأزاريطة على طريق الكورنيش.

وكشفت التحريات الأولية، المبنية على أقوال شهود العيان من زملاء الطالبة، أن السيارة كانت تقودها سيدة، ولاذت بالفرار صوب شارع قناة السويس، وسط ملاحقات الأهالي ممن تحفظوا عليها، ثم غافلتهم وهربت منهم مجددًا، فيما تم نقل الفتاة إلى المستشفى، وفارقت الحياة، بعد دخولها في غيبوبة لمدة 20 ساعة بالعناية المركزة.

ووفقًا لمصدر أمني، لـ"الشروق"، اليوم الخميس، فقد أوضح الفحص الأولي للحادث، أن الضحية لقفتها سيارة ملاكي، ماركة "لانسر" فضي اللون، تحمل أرقام "س.ط.د 2925"، حيث كانت تقودها سيدة تدعى "ز.ح" وهي مسرعة، ولاذت بالفرار، بعد أن صدمتها من جوار زميلاتها، وقذفت بها لارتفاع 4 أمتار، ثم ارتطمت على الأرض.

وبانتقال الشرطة إلى موقع الحادث، تم نقل المصابة إلى المستشفى، حيث فارق الحياة لاحقًا، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 33931 جنح قسم شرطة باب شرقي، مع ملاحقة السيارة المُتسببة في الحادث لضبطها والتحفظ عليها، وجمع التحريات، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.