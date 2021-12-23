إكسون موبيل الأمريكية: نعمل على إخماد حريق بمصفاة «باي تاون» في تكساس

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شعار إكسون موبيل في صورة من أرشيف رويترز.

ذكرت شركة "إكسون موبيل" الأمريكية للنفط والغاز، في بيان لها، أنها تعمل على إخماد حريق في مصفاة "باي تاون" التابعة لها بولاية تكساس الأمريكية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس عن بيان الشركة القول: "تعمل فرق مكافحة النيران الخاصة بنا على إخماد الحريق. إننا نقوم بمحاسبة الموظفين (المسؤولين عن اندلاع الحريق)".

ووقع الحريق في حوالي الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي، بحسب ما ورد على موقع تويتر.

وأوضحت "إكسون موبيل" أنها ستبدأ في القيام بمراقبة جودة الهواء في الموقع ووضع سياج، كإجراء احترازي.