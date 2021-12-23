أعلنت دولتا الكويت والإمارات، عددا من الإجراءات الجديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وانتشار المتحور الجديد من الفيروس (أوميكرون).

وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، اليوم، عدم السماح بدخول القادمين إلى الكويت إلا بعد تقديم شهادة فحص (PCR) سلبية تثبت خلوه من فيروس كورونا، شريطة أن تكون سارية المفعول 48 ساعة من تاريخ المسحة (الفحص) إلى وقت القبول على الرحلة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2021/12/26».

ونقلًا عن موقع جريدة «القبس» الكويتية، مساء اليوم الخميس، أضافت الإدارة في بيان لها أنه تقرر منع السفر خارج دولة الكويت للمواطنين الذين مضى عليهم 9 أشهر على تلقيهم الجرعة المكتملة والمعتمدة لدى دولة الكويت، واعتبارهم غير مكتملي التحصين ما لم يتلقوا الجرعة التعزيزية «التنشيطية» وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2022/1/2.

فيما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن اعتماد تطبيق نظام المرور الأخضر لدخول جميع الجهات الحكومية الاتحادية للموظفين والمراجعين في كافة إمارات الدولة والتي ستقتصر على المطعمين وأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم، ابتداء من 3 يناير 2022.

ونقلًا عن وكالة «وام» الإماراتية، مساء الأحد، سيسمح بدخول تلك الجهات للأشخاص الحاصلين على جرعتين من أي لقاح كوفيد-19 معتمد في الدولة والجرعات الداعمة والمعززة له، والذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر مع استمرارية إجراء فحص مخبري PCR كل 14 يوما وذلك لضمان فاعلية نظام المرور الأخضر في التطبيق.

كما سيتم السماح لأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم بدخول تلك الجهات والذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر في حال إجرائهم فحص مخبري PCR كل 7 أيام، كذلك الأطفال من هم دون الـ16 عاما الذين لا يتطلب منهم إجراء أية فحوصات مخبرية.

وأكدت الوزارة على عدم السماح بالدخول للدوائر الحكومية الاتحادية للموظفين والمراجعين غير الحاصلين على لقاح كوفيد-19، أو الأشخاص الذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الرمادي نظراً لانتهاء الفترة المحددة لإجراء الفحص المخبري PCR الخاص بهم.

وأهابت الوزارة بضرورة الحصول على الجرعات المعززة حسب البروتوكول الوطني المعتمد للقاحات، لضمان رفع المناعة المجتمعية في ظل انتشار المتحورات لفيروس كوفيد-19 وللتأكيد على استدامة جهود التعافي في كافة القطاعات الحيوية.