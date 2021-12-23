سوريا: إصابة رئيس بلدية وعدة أشخاص جراء تفجير عبوة ناسفة استهدف سيارة بدرعا

أصيب عدة أشخاص بتفجير عبوة ناسفة استهدف سيارة بدرعا جنوب سوريا، صباح اليوم الخميس.

وأشارت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم، إلى إصابة رئيس بلدية النعيمة بريف درعا وعدة أشخاص كانوا برفقته بجروح بتفجير عبوة ناسفة استهدفت سيارته في مدينة درعا.

بدورها، قالت مصادر طبية في مدينة درعا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "وصل إلى مستشفى درعا الوطني صباح اليوم رئيس مجلس بلدة النعيمة، الواقعة على أطراف مدينة درعا الشرقية، علاء العبود، إثر تعرضه لإصابات بليغة ومعه اثنين من أفراد عائلته وأجريت له عملية جراحية".

وقال سكان محليون في المدينة، لـ(د.ب.أ)، إن انفجارا كبيرا هز حي الكاشف في مدينة درعا المحطة صباح اليوم واستهدف سيارة سياحية، حيث أصيب عدد من الأشخاص تم نقلهم إلى المستشفى.

وتشهد محافظة درعا استهدافات متكررة لأشخاص موالين للحكومة السورية وكذلك القوات السورية وأجهزتها الأمنية، وحتى القوات الروسية، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى جراء تلك العمليات.

واستعادت القوات الحكومية السورية السيطرة شبه الكاملة على محافظة درعا بعد مصالحات جرت منذ عدة أشهر برعاية وقيادة روسيا، وتم استعادة مناطق ومنها مدينة درعا البلد التي فقدت القوات السورية السيطرة عليها منذ نهاية عام 2011.