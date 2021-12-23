شريف الجبلي رئيسا لغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات

أجريت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، انتخاباتها الداخلية، اليوم الخميس، لاختيار رئيس الغرفة ووكلاء وأعضاء هيئة المكتب لدورة ٢٠٢١-٢٠٢٥ وذلك بعدما أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرار تعيين باقي أعضاء مجلس الإدارة ليصبح 15 عضواً.



وأسفرت الانتخابات الداخلية لمجلس إدارة الغرفة، فوز الدكتور شريف الجبلي رئيسا للغرفة، وعبد الله حلمي والمهندس خالد أبو المكارم نواب رئيس الغرفة.



والدكتور محمود سليمان ممثل الغرفة بمجلس الإدارة باتحاد الصناعات، والأستاذ محمد عامر والمهندس شريف الزيات هيئة المكتب.



جدير بالذكر أن مجلس إدارة كل غرفة صناعية وفقا لقانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، تكون من 15 عضوا، حيث انتخبت الجمعية العمومية لكل غرفة 12 عضوا عن طريق الاقتراع السرى، لتحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.