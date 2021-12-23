22 لاعبا في قائمة سيراميكا استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بالدوري

أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لسيراميكا كيلوباترا، قائمة فريقه لمواجهة المقاولون في اللقاء الذي سيقام غدا الجمعة، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

ويتطلع المقاولون العرب لتعويض خسارته التي تلقاها أمام الزمالك في الجولة السابقة، فيما يرغب سيراميكا لتحقيق الفوز بعد المباراة الدراماتيكية أمام الاتحاد السكندري في الجولة السابعة للدوري.

ويحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 9 نقاط، فيما يدخل المقاولون العرب هذه المباراة متواجدا في المرتبة الـ15 برصيد 5 نقاط بجدول ترتيب الدوري العام.

وضمت القائمة 22 لاعبا كالتالي: