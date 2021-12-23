معارضون للرئيس التونسي قيس سعيد يبدأون إضرابا عن الطعام

أعلن نشطاء وسياسيون في تونس بدء إضراب عن الطعام اليوم الخميس، احتجاجا على قرارات الرئيس قيس سعيد والتضييق على الحريات والملاحقات القضائية ضد المعارضة، وفق ما جاء في بيان لهم.

ويطلق المضربون عن الطعام على أنفسهم "مواطنون ضد الانقلاب"، في إشارة إلى التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو الماضي، وقراره لاحقا بتعليق العمل بمعظم مواد الدستور.

ويعترض هؤلاء الذين طرحوا "المبادرة الديمقراطية" بمعية أطياف من المعارضة ضد خطط الرئيس سعيد، على تجميد البرلمان وتعليق الدستور واحتكار الرئيس للسلطات.

وجاء في بيان للمضربين "لقد أصبح واضحا الآن أننا نواجه انقلابا يدفع بالقوة الصلبة للدولة في معركته مع معارضيه، بعد أن استُحكمت عزلته داخليا وخارجيا".

وتابع البيان "وبناء على هذا المنعرج الخطير لم يعد أمام القوى الديمقراطية المعارضة للانقلاب، إلا أن تدخل الآن مرحلة الدفاع عن الحرية بأجسادها لتـنبيه الحركة الحقوقية وطنيا ودوليا، على أن سلطة الأمر الواقع تتجه نحو القمع العاري والإغلاق النهائي لمربع الحريات".

وقال متحدث باسم الإضراب عز الدين الحزقي في مقر الإضراب "بدأنا النضال بأجسادنا، وهو من أرقى الأشكال النضالية. معنوياتنا مرتفعة".

وقال القيادي من حركة النهضة الإسلامية العجمي الوريمي "نريد أن نقول للناس إن الديكتاتورية تقاوم. هو شكل لا يختار فيه المقاوم الصدام والفتنة والتقسيم. نريد أن نوحد التونسيين حول هدف واحد هو عودة الديمقراطية والمؤسسات الشرعية".

وبرر الرئيس سعيد خطوته بإعلانه التدابير الاستثنائية بتفشي الفساد والفوضى في مؤسسات الدولة، وردد مرارا بأنه يريد تصحيح مسار الثورة فيما يتهمه معارضوه بالتدبير للانقلاب على الدستور واحتكار السلطة.