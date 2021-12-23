على مدار فترة طويلة، لم يكن الخوف من نشوب صراع عسكري كبير في أوروبا بمثل هذا القدر الكبير الذي هو عليه مع نهاية هذا العام. فهل يمكن أن يقلل الناتو من مخاطر نشوب حرب عبر تقديم تنازلات لروسيا.

وخلال المقابلة التي أجرتها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، مع الأمين العام للحلف الأطلسي، ينس ستولتنبرج، أبدى استعداده لإجراء محادثات. لكن السياسي النرويجي أوضح أيضا أنه ليس هناك حلول توافقية فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية. كما تحدث أيضا عن الوضع في أفغانستان والتكهنات التي ثارت حول مستقبله الشخصي.

• (د.ب.أ): السيد الأمين العام، إن عيد الميلاد والعام الجديد يقفان على الأبواب. هل تتوقعون أيام عيد سلمية أم هل لدى الناتو شواهد تفيد بإمكانية وقوع هجوم روسيا على أوكرانيا الذي تتخوفون منه؟

- ستولتنبرج: نحن نأمل في أيام عيد سلمية للجميع. في الوقت نفسه يجب علينا أن نكون مستعدين، ولذلك فإننا رفعنا حالة اليقظة لدينا. ونحن نتابع عن كثب الانتشار الروسي باتجاه أوكرانيا وحولها. ومنذ بعض الوقت ونحن نتابع تعزيزا عسكريا مهما تقوم به روسيا بشكل تدريجي بالاستعانة بوحدات مسلحة ودبابات وطائرات مسيرة وعشرات آلاف القوات المقاتلة.

كما أننا نشهد خطابا عدوانيا من الجانب الروسي، ونحن نعرف تاريخ روسيا. فقد مارسوا العنف ضد أوكرانيا في الماضي، وضموا شبه جزيرة القرم بالمخالفة للقانون الدولي، كما أنهم يواصلون زعزعة الاستقرار في شرق أوكرانيا. وثمة حالة من عدم اليقين حيال النوايا الروسية. لكنني أؤكد أيضا: نحن لا نرى تهديدا مباشرا يواجه حلفاء الناتو.

• (د.ب.أ): هل نتحدث عن أكثر من مئة ألف جندي؟

- ستولتنبرج: لن أتطرق إلى تفاصيل المعلومات السرية. لكنه تعزيز عسكري مثير للاهتمام، وليس هناك مؤشرات على وقف هذا الزحف أو تباطؤه، بل على العكس. ولهذا السبب فإن روسيا لديها الإمكانية في أن تضمن عيد ميلاد سلميا ومريحا لنا جميعا بأن تقلل من التوترات وتسحب قواتها. ومن المؤكد تماما أن روسيا هي المعتدي وليس أوكرانيا.

• (د.ب.أ): اقترن زحف القوات الروسية نحو أوكرانيا بمطالبات للناتو حيث يرغب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أن يقدم الحلف ضمانات أمنية على سبيل المثال استبعاد ضم أوكرانيا إلى الحلف وعدم إجراء تدريبات بالقرب من روسيا. فهل أنتم على استعداد لتقديم تنازلات في حال كان هذا سيؤدي إلى تجنب نشوب حرب كبيرة في أوكرانيا؟

- ستولتنبرج: نحن على استعداد إلى الاجتماع والحديث مع روسيا في مجلس الناتو-روسيا، ولهذا فإنني أنوي توجيه دعوة بأسرع ما يمكن في العام الجديد لعقد جلسة لهذا المجلس، لكننا لن نقبل بحلول توافقية فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية، ونحن لا يمكن أن نضع حق الناتو في حماية كل حلفائه والدفاع عنهم محل تساؤلات، وكذلك المبدأ الأساسي الذي يقول إن كل أمة لها الحق في اختيار طريقها.وهذا يتعلق أيضا باحترام سيادة الأمم الأصغر؟ وفكرة أن أمة كبيرة مثل روسيا يمكنها أن تحدد ما يمكن أو لا يمكن لجيران أصغر أن يفعلونه، تعني إعادة خلق مجالات النفوذ مرة أخرى. وهذا يتعارض بشكل تام مع كل ما ضمن السلام والاستقرار في أوروبا منذ نهاية الحرب الباردة.

• (د.ب.أ): تسود في روسيا وجهة النظر تقول إن الناتو خالف وعده من خلال توسعه شرقا. ويسوق أصحاب وجهة النظر هذه دليلا عليها بتصريحات الأمين العام الأسبق للناتو مانفريد فورنر التي قال فيها عام 1990: "حقيقة أننا على استعداد لعدم نشر قوات الناتو خلف حدود جمهورية ألمانيا الاتحادية، أعطت للاتحاد السوفيتي ضمانات أمنية قوية". كما كانت هناك تصريحات مشابهة أيضا صادرة عن ساسة آخرين مثل وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر ووزير الخارجية الألماني الأسبق هانز-ديتريش جينشر. أليس روسيا هنا محقة حتى لو كانت هذه التصريحات غير ملزمة على صعيد القانون الدولي؟

- ستولتنبرج: لم يعد الناتو أبدا بعدم التوسع. كما أن المعاهدة التأسيسية لمنظمتنا تنص على أن كل دولة أوروبية يمكن أن تصبح عضوا في الحلف. ثانيا هناك وثائق من السبعينيات ومن التسعينيات، منها الفصل الأخير في اتفاقية هلسنكي وميثاق باريس والفصل الأساسي في مجلس الناتو-روسيا وعدد من المعاهدات الأخرى، كلها توضح أن كل دولة حرة في تحديد مصيرها. وهذا مبدأ أساسي للأمن الأوروبي وقعت عليه روسيا نفسها. ولا يمكننا أن نغير هذا ببعض الاقتباسات. كما أن الحلفاء ينفون تقديم وعود من هذا النوع في أي وقت. وكان الرئيس السوفيتي الراحل ميخائيل جورباتشوف نفسه قد قال إن قضية التوسع الشرقي للناتو لم يتم بحثها قبل الوحدة الألمانية.

• (د.ب.أ): سؤال أخير عن تحرك القوات الروسية. قلتم إنكم لا ترون في الوقت الراهن تهديدا لدول الناتو، لكن ألا يجب على الحلف أن يتخذ رد فعل على انتشار القوات؟ على سبيل المثال بأن ينشر المزيد من القوات في منطقة الحلف الشرقية؟

- ستولتنبرج: سنواصل التحقق مما إذا كان علينا أن نعدل من تواجد قواتنا، وأود أن أتوخى الحرص في التكهن بخصوص هذا الأمر لأنه لن يؤدي إلا إلى توترات. أعتقد أن من المهم الآن أن نحاول تخفيض التوترات وإجراء حوار منطقي مع روسيا بدون المساس بحق الناتو ومسؤوليته حيال حماية حلفائنا والدفاع عنهم.

• (د.ب.أ): قضية أخرى: قرار الولايات المتحدة والناتو بالانسحاب من أفغانستان كان له عواقب مأساوية؛ حيث تمكنت حركة طالبان المتشددة من الاستيلاء على الحكم وأصبح البلد الآن مهددا بكارثة إنسانية. ماذا سيفعل الناتو بإبقاء معاناة الناس هناك عند أقل قدر ممكن؟

- ستولتنبرج: أشعر بقلق عميق حيال الوضع الإنساني هناك وبالذات الآن حيث ندخل في فصل الشتاء. والحلفاء استثمروا بشكل كبير على مدار عقدين في أفغانستان وأسهموا في تحسين حياة ملايين الأفغان ومكافحة الإرهاب الدولي. ونظرا لأن الناتو أنهى وجوده العسكري في أفغانستان، فإنني أعتبر أن من البديهي أن تستغل دول مثل ألمانيا أو النرويج أو غيرها من دول الناتو قنوات مساعدات الطوارئ والمساعدات التنموية لتقديم الدعم.

• (د.ب.أ): هل الناتو كمنظمة لا يمكنه فعل أي شيء على الإطلاق؟

- ستولتنبرج: الناتو بالطبع منبر يناقش فيه الحلفاء هذه القضايا ويعالجها وقد ناقشنا بالطبع الوضع الإنساني الخطير في أفغانستان، وأنا ومسؤولون آخرون ناشدنا حلفاء الناتو تقديم الدعم لأفغانستان عبر مؤسسات الإغاثة الأممية ومختلف المؤسسات الإغاثية الدولية الأخرى.

• (د.ب.أ): تنتهي فترة ولايتكم الحالية آواخر سبتمبر وقد تم الإعلان مؤخرا أنكم تقدمت لشغل منصب رئيس البنك المركزي النرويجي. هل يعني هذا استبعاد تمديد ولايتكم للمرة الثالثة في الناتو؟

- ستولتنبرج: أنا أركز في الوقت الراهن على شيء واحد فقط وهو مهمتي كأمين عام للحلف الأطلسي. نحن نعيش في زمن مليء بالتحديات ونواجه وضعا صعبا وغير هادئ في أوكرانيا، وتركيزي الأساسي منصب على هذا الآن. وفترة ولايتي ستنتهي في 30 سبتمبر وسأبقى هنا حتى ذلك الموعد.

• (د.ب.أ): هذه ليست إجابة بـ(لا)؟

- ستولتنبرج: لا أود التكهن. أنا أركز على عملي الذي لدي وعلى المهمة التي أضطلع بها.

يذكر أن ستولتنبرج، 62 عاما، يشغل منصب أمين عام حلف الناتو منذ 2014، وشغل قبلها منصب رئيس الوزراء النرويجي على مدار نحو عشرة أعوام وقعت خلالها الهجمات التي نفذها سفاح يميني متطرف في أسلو وفي جزيرة أوتويا في صيف 2011. وستولتنبرج والد لابنين بالغين ومن هوايته التزلج لمسافات طويلة وركوب الدراجات.