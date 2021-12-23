النمسا: فرض قيود على القادمين من بريطانيا واستثناءات لإنقاذ موسم التزلج

تعتزم النمسا فرض قيود على المسافرين الذين يدخلون أراضيها دون الخضوع للحجر الصحي، من المملكة المتحدة وهولندا والنرويج والدنمارك، ولن تسمح إلا بدخول مسافرين مختارين في مسعى لتحقيق التوازن بين جهود احتواء الجائحة وإنقاذ موسم التزلج.

وقالت اللجنة النمساوية المعنية بمكافحة فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، إنه لن يتم السماح بدخول البلاد من هذه الدول دون الخضوع للعزل الذاتي إلا للأشخاص الحاصلين على جرعة ثالثة، معززة، والذين يمكنهم تقديم فحص سلبي لكورونا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم يصل الإجراء لدرجة حظر دخول فعلي تم تطبيقه بالنسبة للقادمين من دول أخرى تمثل خطورة في تفشي الفيروس، ويفسح مجالا للسفر في محاولة لدعم السياحة الشتوية.

ووضعت دول أخرى، من بينها ألمانيا وفرنسا، قيودا على السفر للحد من تفشي المتحور أوميكرون.

وأعلنت فنلندا والدنمارك اليوم أنهما ستطلبان نتائج فحوص سلبية لكورونا حتى من القادمين من دول الاتحاد الأوروبي.