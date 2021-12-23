لاجارد تؤكد استعداد البنك المركزي الأوروبي للتحرك من أجل الوصول إلى معدل التضخم المستهدف

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إن البنك يتوقع تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال العام المقبل، وسيصل إلى أقل من المعدل المستهدف وهو 2% خلال عامي 2023 و2024.

وأضافت أن الأمر "يتطلب المزيد من العمل وسوف نقوم بلك وسنظل مستعدين للعمل بطريقة أو بأخرى"، من أجل تحقيق أهداف التضخم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاجارد القول إن حملات التطعيم الناجمة ضد فيروس كورونا المستجد يسمح باستمرار التعافي الاقتصادي "توقعات النمو الاقتصادي تبدو أقوى خلال السنوات المقبلة".

وأشارت لاجارد إلى وجود بعض الرياح المعاكسة خلال الفترة المقبلة مثل أسعار الطاقة المرتفة واختناقات سلاسل التوريد التي تدفع معدل التضخم إلى الارتفاع.

ويأتي ذلك فيما قال روبرت هولزمان، العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في إحاطة صحفية عبر الإنترنت إن البنك يمكنه خفض أو التخلص التدريجي من شراء الأصول، العام المقبل، إذا لم يتباطأ التضخم، بما يتماشى مع التوقعات، مع زيادة سعر الفائدة اللاحقة، في عام 2022.

وربما يكون عدم تباطؤ التضخم، كما هو متوقع، بمثابة "جرس إنذار" بالنسبة لصانعي السياسة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وإنهاء عمليات الشراء ضمن برنامج "شراء الأصول" (إيه.بي.بي) سيكون "مؤشرا قويا للغاية" للسوق، على أنه سيتبع ذلك ارتفاع في سعر الفائدة.

ويقول هولزمان بأن اقتراحه رفع البنك لمعدلات الفائدة، قبل إنهاء عمليات شراء الأصول، إذا تسارعت وتيرة التضخم، بشكل هائل ، لم يجد دعما كثيرا في مجلس محافظي البنك ،وبالتالي فإن هذا لن يحدث على الأرجح.