 أمريكا: نتيجة سلبية لبايدن بعد مخالطته لشخص مصاب بكورونا في البيت الأبيض - بوابة الشروق
الخميس 23 ديسمبر 2021 2:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟

النتـائـج تصويت

أمريكا: نتيجة سلبية لبايدن بعد مخالطته لشخص مصاب بكورونا في البيت الأبيض

د ب أ
نشر في: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 2:19 ص | آخر تحديث: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 2:19 ص

 جاءت نتيجة اختبار كورونا الذي خضع له الرئيس الأمريكي جو بايدن سلبية، اليوم الأربعاء، بعدما قضى وقتا قبل خمسة أيام مع موظف بالبيت الأبيض ظهرت لاحقا إصابته بالفيروس، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وتم إجراء فحص تفاعل البوليمراز المتسلسل (بي سي آر) لبايدن.

كانت نتيجة اختبار "بي سي آر" الذي أجراه بايدن أمس الأول الاثنين جاءت سلبية، بالإضافة إلى نتيجة سلبية لفحص سريع خضع له يوم الأحد.

وخالط الموظف المصاب بكورونا، والذي كان تلقي التطعيم الكامل ضد الوباء، وجرعة معززة، بايدن لنحو 30 دقيقة على متن الطائرة الرئاسية يوم الجمعة الماضي، وجاءت نتيجة فحصه سلبية ذلك اليوم. إلا أنه أصيب بأعراض يوم الأحد، وجاءت نتيجة فحصه إيجابية يوم الاثنين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك