أمريكا: نتيجة سلبية لبايدن بعد مخالطته لشخص مصاب بكورونا في البيت الأبيض

جاءت نتيجة اختبار كورونا الذي خضع له الرئيس الأمريكي جو بايدن سلبية، اليوم الأربعاء، بعدما قضى وقتا قبل خمسة أيام مع موظف بالبيت الأبيض ظهرت لاحقا إصابته بالفيروس، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وتم إجراء فحص تفاعل البوليمراز المتسلسل (بي سي آر) لبايدن.

كانت نتيجة اختبار "بي سي آر" الذي أجراه بايدن أمس الأول الاثنين جاءت سلبية، بالإضافة إلى نتيجة سلبية لفحص سريع خضع له يوم الأحد.

وخالط الموظف المصاب بكورونا، والذي كان تلقي التطعيم الكامل ضد الوباء، وجرعة معززة، بايدن لنحو 30 دقيقة على متن الطائرة الرئاسية يوم الجمعة الماضي، وجاءت نتيجة فحصه سلبية ذلك اليوم. إلا أنه أصيب بأعراض يوم الأحد، وجاءت نتيجة فحصه إيجابية يوم الاثنين.