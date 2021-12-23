بوتين: تزايد توسع الناتو شرقا غير مقبول

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اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالتوسع الهائل باتجاه الشرق، دون أي مراعاة للمصالح الأمنية لبلاده.

وانتقد بوتين، في مؤتمره الصحفي السنوي في موسكو، ما أسماها بـ"5 موجات من التوسع"، وذلك رغم تأكيدات الناتو أن الحلف لا يشكل تهديدا لأمن روسيا.

ويقصد بوتين بذلك الإشارة إلى احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو. وتقوم روسيا من جانبها منذ أسابيع بتعزيز تواجدها العسكري على طول حدودها مع أوكرانيا.

وشدد بوتين بالقول: "أي توسع جديد للناتو شرقاً غير مقبول".

وردا على سؤال عما إذا كان يمكنه أن يؤكد عدم نية روسيا لغزو أوكرانيا، أجاب أن بلاده ستتصرف وفقا لمقتضيات مصالحها الأمنية.