تايوان: 13 حالة إصابة جديدة بكورونا ولا حالات وفاة

أعلن مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان، اليوم الخميس، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها قادمة من الخارج، وعدم تسجيل حالات وفاة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم عن المركز قوله في بيان إن أصحاب حالات الإصابة الجديدة هم ثمانية تايوانيين وخمسة أجانب، جاءوا مؤخرا من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الدومنيكان وروسيا وليتوانيا في الفترة من 7 حتى 22 ديسمبر الجاري

وتابع المركز أن الاختبارات أظهرت إصابتهم جميعا لدى دخولهم إلى تايوان أو خلال الحجر الصحي.

وأشارت بيانات المركز إلى أنه حتى الآن، أكدت تايوان تسجيل إجمالي 16 ألفا و853 حالة إصابة بفيروس كورونا، منذ بدء الجائحة في البلاد في أوائل 2020، منها 14 ألفا و435 حالة إصابة محلية، منذ 15 مايو الماضي، عندما سجلت البلاد، لأول مرة أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد.

وذكر المركز أن حالات الوفاة المؤكدة بسبب الفيروس تبلغ الآن 850، جميعها فيما عدا 12، تم تسجيلها منذ 15 مايو الماضي.