قالت الإعلامية السعودية سهى الوعل، إن المدير الرجل في العمل مفضل لدى الجنسين؛ لأن المرأة تتوقف عند التفاصيل ما يسبب بعض المشكلات، أما الرجل فأكثر سلاسة، ما يعطي مرونة للتعامل بين الموظفين.



وأضافت الوعل خلال لقائها ببرنامج «بدون حظر» المذاع على قناة صدى البلد، مساء الخميس، أن الدراما والفن خلال العقود الماضية أثرت سلبا على وضع المرأة في المجتمع، عندما أعطت السطوة للرجل دون المرأة.



وعن ظاهرة «الفيمنست»، قالت الإعلامية السعودية، إن فكرة النسوية والانحياز للدفاع عن جنس ضد الآخر خطأ كبير وخطير؛ لأنها تخلق حالة من العداء بين أفراد المجتمع الواحد، مشيرة إلى أن الحقوق المشروعة يمكن المطالبة بها دون تحديد نوع بشري واعتباره ضد الآخر.



وتابعت أن المرأة أوفر حظا الآن من الرجل بالنسبة لفرص التمكين في المجتمع، خاصة في دول الخليج التي تصر على وجود المرأة بشكل مكثف، مردفة: «أعتقد أن المرأة العربية سيكون لها مستقبل لامع».





