دراسة: المناظر الطبيعية تقلل الشعور بالوحدة وتحسن الحالة النفسية

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أفادت دراسة هي الأولى من نوعها وفقا لاستبيان على مئات الأشخاص بأن تواجد الفرد بالقرب من المناظر الطبيعية يقلل من شعوره بالوحدة بتأثير أقوى من امتلاكه عددا كبيرا من الأشخاص المحيطين.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية، نتائج الإحصائية الصادرة عن فريق بجامعة كينج كوليج لندن إن التواجد قرب المناظر الطبيعية يقلل الشعور بالوحدة بـ 28%.

وأضافت الدراسة، أنه في المقابل فإن وجود احتواء اجتماعي للفرد يقلل الشعور بالوحدة بـ 22% بنسبة تأثير أضعف من مشاهدة المناظر الطبيعية.

وأوضحت الدراسة، أن توفير الكثير من الحدائق العامة في المدن يقلل من الشعور بالوحدة بـ48% إذ توفر المناظر الطبيعية من جهة وتزيد فرص التفاعل الاجتماعي بين الأفراد أيضا.

وتم إجراء الاستبيان على 750 من المبحوثين بمختلف مناطق العالم من شرائح وعرقيات متباينة، وذلك عبر تطبيق هاتفي يسهل جمع المعلومات والأجوبة بشكل محايد.

ويذكر أن دراسة سابقة ذكرت أن انتشار الحدائق العامة في بريطانيا يقلل من أعباء النفقات على قطاع الطب النفسي بـ 185 مليون جنيه إسترليني.

ويعد الشعور بالوحدة من بين الأمراض النفسية الخطيرة وبحسب الدراسات فإن تسببه بالوفاة يفوق خطر السمنة وإدمان الخمور على الحياة بـ 45%.